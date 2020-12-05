На утро 5 декабря в Саратовской области зафиксировано 258 случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших новой инфекцией составляет 28,433 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 24,115 тысяч, за сутки 198.

Новые случаи распределились так: Саратов — 123, Энгельсский район — 21, Балаковский — 13, Балашовский — восемь, Вольский — семь, Ершовский и Новоузенский — по шесть, Красноармейский, Питерский, Пугачевский и Саратовский — по пять, Аткарский, Воскресенский, Дергачевский, Калининский, Марксовский, Озинский, Ртищевский и Федоровский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Петровский, Самойловский и Турковский — по три, Александрово-Гайский, Новобурасский и Татищевский — по два, Советский — один.