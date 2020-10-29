На сегодняшний день в Саратовской области зарегистрировано 194 случая коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Напомним, днем ранее было 197 новых случаев.

С начала пандемии зафиксировано 20,122 тысячи заражений, выздоровели 13,266 тысячи человек, за сутки 136.

Новые случаи распределились так: Саратов — 114, Балаковский район — 14, Энгельсский — 11, Татищевский — шесть, Вольский и Краснокутский — по пять, Балтайский, Ершовский, Новобурасский и Саратовский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Калининский, Романовский районы и ЗАТО Светлый — по 3, Балашовский, Питерский — по два, Аркадакский, Красноармейский, Петровский и Ртищевский районы — по одному.