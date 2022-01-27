На 27 января в Саратовской области зарегистрировано 654 новых случая заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 140 584 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 129 325 человек, за сутки — 112.

На стационарном лечении находятся 1 101 человек, на амбулаторном — 5 023.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 249, Энгельсском районе — 129, Балаковском — 99, Балашовском — 56, Вольском — 29, Петровском — 26, Пугачевском — 19.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 37, с признаками ОРВИ — 612, с бессимптомным течением — 5.