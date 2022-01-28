На 28 января в Саратовской области зарегистрировано 798 новых случаев заболевания коронавирусом — еще больше, чем за эту неделю.

Общее количество заболевших в области составляет 141 382 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 129 446 человек, за сутки — 121.

На стационарном лечении находятся 1 139 человек, на амбулаторном — 5 633.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 361, Энгельсском районе — 88, Балаковском — 83.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 68, с признаками ОРВИ — 720, с бессимптомным течением — 10.