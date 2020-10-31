На 9:00 31 октября в Саратовской области зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом. Это еще больше, чем вчера, 30 октября.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составило 20,513 тысячи человек, выздоровели 13,75 тысячи, за сутки 259.

Новые случаи распределились так: Саратов — 133, Балаковский район — 16, Ивантеевский — 6, Аткарский и Дергачевский — по пять, Вольский, Красноармейский, Краснопартизанский, Озинский и Саратовский — по четыре, Краснокутский и Питерский — по три, Базарно-Карабулакский — два, Ершовский, Лысогорский и Петровский — по одному.