На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал, что зафиксировалась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

— Со своей стороны хочу напомнить, что вакцинирование идет нормальными темпами, жалоб на невозможность сделать прививку — нет. Продолжают открываться дополнительные пункты вакцинации. В этой связи хочу обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил транспортировки и хранения препарата. Контроль температурного режима должен вестись непрерывно — с момента поступления вакцины в регион и вплоть до процедуры, — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что это ответственность подведомственных минздраву учреждений, а также профильных муниципальных структур.

Глава Управления Роспотребнадзора региона Ольга Кожанова сообщила, что за неделю зарегистрировано 1,012 тысячи случаев заболевания. Из них пять процентов это дети, 27 процентов — взрослые в возрасте от 30 до 49 лет, 29 процентов — от 50 до 64 лет и 28 процентов лиц старше 65 лет. Поэтому продлены ограничения в старшей из возрастных групп.