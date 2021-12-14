В Саратовской области существенно снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщили на координационном совете 14 декабря.

Было отмечено, что за прошедшую неделю распространяемость болезни в регионе упала на 20%, что говорит об успешности прививочной компании.

Однако, в предстоящие праздники кронавирусные ограничения продолжат действовать, особенно на детских мероприятиях. Сертификаты о вакцинации по-прежнему будут необходимы для посещения общественных мест. Кроме того, заполняемость зрительных залов не должна будет превышать 50%.