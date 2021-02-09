Руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на сегодняшнем заседании корсовета рассказала о заболеваемости коронавирусом.

За неделю зарегистрировано 1,686 тысячи случаев, на 50 меньше, чем в предыдущей или на три процента.

—Удельный вес неработающего населения — 36,7 процента, было 41. У неработающего — свыше 50 процентов, — отметила она.

В Саратове — 40,3 процента, а было 44, в Энгельсском районе — 12,4 процента против 12,8, в Балаковском 7,5 процента вместо 8,1.