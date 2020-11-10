На 9:00 10 ноября в Саратовской области зарегистрирован 201 случай коронавируса, немногим меньше после вчерашнего рекорда. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших новой инфекцией в регионе составляет 22,477 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 15,345 тысячи человек, за сутки 163.

Новые случаи распределились так: Саратов — 111, Энгельсский район — 21, Балаковский — 18, Ершовский — семь, Федоровский — пять, Вольский, Красноармейский и Пугачевский — по четыре, Александрово-Гайский, Аткарский, Лысогорский, Новоузенский, Саратовский, Татищевский районы и ЗАТО Светлый — по три, Озинский район — два, Аркадакский, Балашовский, Перелюбский и Петровский — по одному.