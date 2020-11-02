На утро 2 ноября стало известно о 195 случаях коронавируса в Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба. Это немногим больше чем вчера, 1 ноября.

Общее число заболевших в регионе составляет 20,901 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 14,093 тысячи, за сутки 113.

Новые случаи распределились так: Саратов — 148, Балаковский район — 12, Аткарский и Ершовский — по шесть, Александрово-Гайский, Озинский и Саратовский — по четыре, Ивантеевский, Питерский и Татищевский — по три, Красноармейский — два.