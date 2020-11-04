На утро 4 ноября в Саратовской области зарегистрировано 195 случаев коронавируса, об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба. По сравнению со вчерашним днем число заражений выросло.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 21,287 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 14,614 тысячи человек, за сутки 288.

Новые случаи распределились так: Саратов — 106, Энгельсский район — 16, Балаковский — 15, Турковский — пять, Красноармейский, Новоузенский, Саратовский районы и ЗАТО Светлый — по четыре, Александрово-Гайский, Балашовский, Ершовский, Ивантеевский, Краснокутский, Петровский, Пугачевский и Ртищевский районы — по три, Балтайский, Краснопартизанский, Озинский, Романовский и Татищевский — по два, Вольский, Питерский, Хвалынский — по одному.