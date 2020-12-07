На утро 7 декабря в Саратовской области зарегистрировано 257 случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составило 28,945 тысячи человек, выздоровели 24,489 тысячи, за сутки 175.

Новые случаи распределились так: Саратов — 124, Энгельсский район — 35, Балаковский — 18, Балашовский — 14, Вольский и Петровский — по семь, Самойловский — пять, Новоузенский, Питерский, Саратовский, Татищевский районы и ЗАТО Светлый — по четыре, Пугачевский, Ртищевский, Советский и Турковский — по три, Аткарский, Дергачевский, Ершовский и Лысогорский — по два, Александрово-Гайский, Калининский, Новобурасский, Ровенский, Романовский, Федоровский и Хвалынский — по одному.