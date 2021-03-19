На сегодняшнее утро, 19 марта, в Саратовской области зафиксирован 171 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших новой инфекцией с начала пандемией в регионе составляет 52,875 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 47,66 тысячи, за сутки 178.

Новые случаи распределились так: Саратов — 78, Аткарский район — 16, Энгельсский — 15, Базарно-Карабулакский и Саратовский — по 11, Перелюбский — шесть, Балаковский — пять, Дергачевский и Самойловский — по четыре, Красноармейский — три, Вольский, Новоузенский, Петровский и Романовский — по два, Александрово-Гайский, Балтайский, Калининский, Краснопартизанский, Лысогорский, Новобурасский, Питерский, Ртищевский, Турковский и Фёдоровский — по одному.