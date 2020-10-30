На утро 30 октября в Саратовской области зарегистрировано 195 случаев коронавируса, об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба.

Случаев стало меньше, но не намного, по сравнению с вчерашним днем.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 20,317 тысячи человек, выздоровели 13, 491 тысячи, за сутки 225.

Новые случаи распределились так: Саратов — 122, Балаковский район — 16, Ершовский — пять, Аткарский, Вольский, Дергачевский, Краснокутский, Озинский и Саратовский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Красноармейский и Питерский — по три, Александрово-Гайский, Балтайский, Калининский, Пугачевский, Советский, Федоровский и Энгельсский — по два, Балашовский, Духовницкий, Новобурасский, Петровский и Романовский — по одному.