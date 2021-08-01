На 1 августа в Саратовской области зарегистрировано 256 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Общее число заболевших новой инфекцией в регионе составляет 73,33 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 68,322 тысячи, за сутки 124.

Новые случаи распределились так: Саратов — 101, Энгельсский район — 37, Балаковский — 18, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Марксовский, Ртищевский — по семь, Новобурасский, Перелюбский, Романовский — по шесть, Вольский, Ершовский, Краснопартизанский, Новоузенский, Озинский, поселок Светлый — по пять, Красноармейский — четыре, Аркадакский, Петровский, Саратовский, Татищевский — по три, Балтайский — два, Воскресенский, Ивантеевский, Краснокутский, Пугачевский, Ровенский, Турковский — по одному.