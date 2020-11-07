На 9:00 7 ноября в Саратовской области зарегистрировано 195 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составляет 21,872 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 15,101 тысячи человек, за сутки 246.

Новые случаи распределились так: Саратов — 109, Энгельсский район — 21, Балаковский — десять, Дергачевский — семь, Марксовский и Пугачевский — по шесть, Ершовский — пять, Вольский, Красноармейский, Перелюбский, Петровский, Саратовский и Татищевский — по три, Ивантеевский, Озинский, Питерский и Турковский — по два, Калининский, Краснопартизанский, Ртищевский и Федоровский районы, ЗАТО Светлый — по одному.