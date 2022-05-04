По данным на 4 мая в Саратовской области зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 249 440 человек.

Выздоровел с начала эпидемии 241 508 человек, за сутки — 105.

На стационарном лечении находятся 480 человек, на амбулаторном — 1 712.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: Энгельсском районе — 28, в Саратове — 21, Питерском — 15, Балашовском — 12, Балаковском и Федоровском— по 9.