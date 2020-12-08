Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова на сегодняшнем заседании корсовета рассказала о ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Она отметила, что область находится на 60 месте в РФ по этому показателю.

В основном болеют люди старшего возраста, 33% это граждане в возрасте от 50 до 64 лет, 28% — старше 65 лет.

Случаев заболеваемости пневмонией стало меньше на 14 процентов, снизилось и число заражений ОРВИ.

В Саратов эпидопорог превышен всего на 14 процентов. Среди несовершеннолетних зафиксировано снижение заболеваемости.