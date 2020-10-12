На сегодняшней конференции в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили заболеваемость раком груди.

Замглавврача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический диспансер» Светлана Аверьянова отметила, что роста по этому недугу нет как в регионе, так и в РФ.

Отмечается, что женщины и девушки стали чаще обращаться на начальных стадиях — почти 80 процентов от общего числа.

В 2020 году зафиксировано 807 таких случаев, из них 623 первой и второй стадией, в 2019 году — 1,408 тысячи, в 2017 — 1,313 тысячи.

Замглавврача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Геннадий Наянов отметил, что как раз на начальных стадиях болезнь вылечить легче, если речь идет о третьей и четвертой — врачам «придется попотеть».

Выявить рак помогает скрининг, а также предрасполагающие факторы и предопухлевые состояния.

Важно не забывать о самообследовании и не бояться обращаться к врачу, если вы заметили у себя высыпания, покраснения, шелушения, кровоточивость, возникла ассиметрия груди, узелковые уплотнения и другие образования.

Светлана Аверьянова отметила, что злокачественные образования на одном и том же уровне, неуклонного роста нет как в регионе, так и РФ.

Есть положительная тенденция — на начальных стадиях обращений больше, почти 80 процентов.