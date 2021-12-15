Сегодня, 15 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 387 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграмм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 127 846 человек. Выздоровели с начала эпидемии 112 171 человек, за сутки — 607

На стационарном лечении находятся 1 672 человека, амбулаторном — 10 967.

Больше всего заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 183, Энгельсском районе — 35, Балаковском — 20, Балашовском — 19, Пугачевском — 13, Петровском — 9.