Сегодня, 10 марта, первый заместитель министра здравоохранения Елена Степченкова внесла уточнения в информацию о состоянии здоровья граждан, прибывших из ЛНР и ДНР.

По ее словам, на сегодняшний день указанные ранее данные ещё не установлены и говорить об окончательных диагнозах преждевременно. На данный момент идёт диспансерное наблюдение по поводу различных заболеваний.

— Ни о каких серьезных патологиях мы говорить не в праве, тем более указывать количественные показатели. Все прибывшие были обследованы на различные заболевания. У некоторых, действительно, были признаки заболеваний, о которых говорил Денис Грайфер, однако, пациенты направлены на дополнительные углубленные обследования, с целью установки и уточнения диагноза.

— Хочу подчеркнуть, что все граждане, прибывшие из Донецкой и Луганской Народных Республик, находятся под постоянным наблюдением и получают всестороннюю необходимую медицинскую помощь, — рассказала Степченкова.