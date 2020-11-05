Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загороднева рассказала о своем состоянии здоровья.

Напомним, она заболела пневмонией и сообщила об этом в своем аккаунте в сосцсети Instagram.

— Мне уже лучше, чем раньше. Один день хорошо, другой слабость — хочется лежать и ничего не делать, дышать не очень. Организм борется. Я уже устала сидеть дома, меня это раздражает, хочу ездить на работу, — рассказала она.

Омбудсмен уточнила, что у нее есть много вопросов, для решения которых требуется личное присутствие. Сейчас она работает дистанционно, на связи со следователями, родителями и представителями старшего поколения.

По излечению от недуга она нацелена направить письмо в Москву об изменении работы органов опеки, чтобы не допускать ситуаций, как в Лысогорском районе. Напомним, 62-летнего директора местной школы обвиняют в 59 эпизодах разврата к своим приемным детям.