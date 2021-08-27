Житель Энгельса угнал мотоцикл, забытый возле ворот, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратился сельский житель Энгельсского района, заявивший об угоне своего мотоцикла. По словам заявителя, он забыл загнать «железного коня» во двор и его угнали.

Угонщиком оказался ранее судимый житель Энгельса. Увидев мотоцикл без присмотра он уехал на нем, и катался пока не кончился бензин, после чего бросил его в дикой местности. Его нашли и вернули владельцу. Вскоре угонщика нашли и завели на него уголовное дело.