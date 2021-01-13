Суд рассмотрит дело водителя экскаватора, которые летом прошлого года насмерть задавил своего коллегу в Волжском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, 22 июля 36-летний машинист экскаватора и 40-летний водитель КамАЗа, являющиеся сотрудниками общества с ограниченной ответственностью, вывозили строительные отходы со стройплощадки на Большой Затонской. Около 17:30 водитель колесного экскаватора при движении задним ходом наехал на 40-летнего водителя грузовика. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала тупая сочетанная травма тела.

В ходе следствия экскаваторщик своей вины не признал, но следствие собрало достаточно доказательств для передачи дела в суд.