В Саратове ребенок попал под колеса детского паровозика на проспекте Кирова. Данную новость ранее опубликовал в своем телеграм-канале глава города Михаил Исаев.

Сегодня днем, 7 апреля, во время поездки на аттракционе «Детский паровозик» возле дома № 59 по улице Чапаева из вагончика выпал 2-летний ребенок. В результате полученных повреждений ребенка госпитализировали в больницу, по словам медиков, с «тупой травмой живота».

В настоящее время в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области сообщили о проведении проверки и выяснении всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, глава города заявил, что данный аттракцион осуществляет свою деятельность незаконно. И потребовал, чтобы правоохранительные органы по всей строгости наказали виновных.