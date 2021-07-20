Сотрудники полиции задержали 25-летнего молодого человека, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью пожилого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

18 июля в больницу в состоянии комы был доставлен 64-летний мужчина. У него была диагностирована закрытая травма черепа с ушибом головного мозга тяжелой степени, а также множественные ушибы тела. Медики боролись за его жизнь, но 19 июля он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 25-летний подозреваемый в нанесении травм был быстро установлен и доставлен в следственный отдел. Расследование продолжается, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.