Возбуждено уголовное дело об убийстве 22-летней Татьяны Кузьмич в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Вечером 13 ноября труп девушки нашли в подвале под лоджией одного из домов на Большой Садовой улице в Кировском районе Саратова.

Волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт” объявляли ее поиски, сегодня они сообщили о смерти девушки.

Согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию, она скончалась от механической асфиксии в результате сдавления органов шеи.

По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний саратовец, он скрывался в Аткарском районе. Он доставлен в отдел, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний местный житель, который скрывался в Аткарском районе. Его доставили в отдел, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.