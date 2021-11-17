Следователями 36-летнему ранее судимому саратовцу предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Выяснилось, что 10 ноября мужчина вместе с 34-летним приятелем выпивали. В магазине они встретили двух знакомых. Вчетвером они отправились в квартиру по улице Чернышевского. Позднее между 36 и 32-летним гостями произошла ссора, в ходе которой старший из них нанес два удара кулаком противнику в область головы. От ударов потерпевший упал на пол, а злоумышленник продолжил избивать его.

Выместив злобу, подсудимый вскоре лег спать. 11 ноября 34-летний хозяин квартиры обнаружил, что 32–летний гость скончался. Узнав об этом, злоумышленник покинул жилище, а хозяин квартиры вместе с еще одним гостем вынесли тело погибшего в подъезд, где его обнаружили жильцы.

Мужчина признал вину, сейчас он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.