Задержан находившийся в международном розыске мужчина, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления в Волжском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия утром 15 сентября 2019 года двое охранников одной из организаций заступили на суточное дежурство. Начальник представил им нового коллегу и сообщил, что тот будет нести службу с ними. Ночью один из мужчин ушел спать, а двое других продолжили общение. Около двух часов ночи между ними вспыхнула ссора.

Они вышли выяснять отношения в коридор, где один из них ударил другого кулаком по голове, от чего 59-летний потерпевший упал на пол без сознания.

Мужчина разбудил третьего охранника, осознав случившееся, рассказал ему о произошедшем и вызвал бригаду «скорой помощи».

С полученными травмами пострадавшего госпитализировали в больницу, где 20 сентября 2019 года он скончался от полученных травм.

Подозреваемый скрылся от правоохранителей, поэтому его объявили в федеральный, а потом международный розыск. Его взяли под стражу.

Мужчину поймали в Грузии и перевезли в Россию, где отправили в СИЗО.

Он признал свою вину, расследование продолжается.