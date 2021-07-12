Полицейские не усмотрели политических мотивов в нападении на депутат Саратовской городской думы Сергея Подсевалова.

Напомним, вечером в субботу, 9 июля, в Заводском районе Саратова произошло нападение на депутата гордумы от партии КПРФ Сергея Подсевалова. С травмами костей черепа и мягких тканей лица он был госпитализирован. Его коллеги по партии сразу попытались придать произошедшему политический контекст, однако, на деле все оказалось иначе.

По факту нападения сразу же было возбуждено уголовное дело и в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен в отдел ранее судимый 24-летний гражданин, который дал признательные показания.

Как рассказал источник информационного портала «Новости Саратова». Нападавший отрицает политический характер нападения на депутата. По его словам, между ним и Подсеваловым произошел конфликт, в ходе которого он и нанес удар по лицу оппонента. О том, что тот является депутатом нападавший узнал уже после того, как о произошедшем начали рассказывать в СМИ.