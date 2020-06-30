59-летнего мужчину обвиняют в убийстве своего гостя, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области. Напомним, что ранее сообщалось о найденном убитом мужчине в лесопосадке.

Следователям удалось установить последовательность всех произошедших событий. Подозреваемый 59-летний мужчина проживал в заброшенном дачном домике на территории Саратова. 25 июня у него гостил 44-летний приятель и знакомая женщина. Втроем они решили расслабиться и выпить, женщина вскоре заснула, а мужчины продолжили застолье.

В ходе их диалога произошла небольшая ссора, 44-летний мужчина оскорбил его, назвав лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Такой обиды стерпеть мужчина не мог, он схватил нож и ударил в грудь гостя. Пострадавший вскоре скончался от полученного ранения. Хозяин дома перетащил тело погибшего в район лесопосадки недалеко от своего жилища и засыпал ветками. Но спрятал погибшего он не очень удачно, тело нашла группа молодежи, прибывшая в живописный уголок на фотосессию.

Мужчина признал вину в содеянном, его обвинили в убийстве. На данный момент 59-летний мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.