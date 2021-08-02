Задержан подозреваемый в краже 17 миллионов рублей из автомобиля Kia Optima.

Напомним, 28 июля с 14:30 до 15:00 неизвестные разбили стекла задних дверей машины, выташили деньги и скрылись с места событий. После совершения преступления злоумышленники сожгли авто, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Отмечается, что это были деньги одной из организации.

Как сообщает источник, на следующий день после происшествия предполагаемого преступника поймали. Это 33-летний уроженец Азербайджана, который на данный момент живет в городе.

По решению октябрьского районного суда его взяли под стражу.