Полиция задержала в Саратове подозреваемого в серии краж горожанина. Об этом сообщили в городском УМВД.

8 января 2021 года в Кировский отдел полиции с соответствующим заявлением обратился 34-летний горожанин. Он пояснил, что с 6 декабря сдавал молодому человеку квартиру в аренду. Через месяц он пришел в жилище и не застал постояльца. Пропали лыжи, колонки для компьютера, стиральная машина.

Сумма ущерба оценивается в 26,33 тысячи рублей.

С подобным заявлением обратился и житель Кировского района. Он принимал 21 января парня у себя в гостях. Тот ушел с кожаным кошельком, где лежали 3,2 тысячи рублей и сотовый телефон.

Предполагаемым преступником оказался 23-летний житель Тархан. Парень рассказал, что приехал на заработки, но постоянную работу не нашел. Деньги заканчивались, поэтому он забрал чужие вещи, сдал стиральную машину на металлолом, а лыжи и колонки в комиссионку. Телефон у него изъяли.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, расследование продолжается.