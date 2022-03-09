Задержан саратовец, подозреваемый в смерти мужчины от колото-резаных ранений нижних конечностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 7 марта по дороге в больницу скончался 57-летний мужчина с порезанными ногами. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего из частного дома по улице Почтовой села Новая Лопастейка. Со слов медиков, мужчина скончался по дороге в больницу.

В настоящее время следователи и полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель.

Пока продолжается сбор доказательств, и решается вопрос об избрании меры пресечения.