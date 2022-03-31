Задержан подозреваемый в убийстве пожилого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Как сообщалось ранее, накануне, 30 марта в доме на проспекте Ф.Энгельса обнаружено тело 64-летнего мужчины с внешними признаками насильственной смерти, а именно колото-резаным ранением в области груди.

В ходе расследования задержан 53-летний знакомый потерпевшего. Он доставлен в следственный орган.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.