Следователи задержали 25-летнего парня по подозрению в убийстве 63-летнего мужчины в Кировском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Днем 23 декабря пожарные отправились на вызов на Луговую улице в Саратове. После ликвидации возгорания, очагом которого стал книжный шкаф, на полу в комнате было обнаружено тело пенсионера с множественными колото-резаными ранениями.

В другой комнате лежал 25-летний парень без сознания, которого госпитализировали. Его подозревают в убийстве пенсионера, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.