В ночь с 3 на 4 ноября с участка возле одного из домов в СНТ «Волжанка-2» в Энгельсском районе в больницу в бессознательном состоянии бригадой скорой был госпитализирован 57-летний сторож садового товарищества. 4 ноября он скончался от полученных травм, сообщает СУ СК по Саратовской области.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть мужчины наступила в результате тупой травмы тела с повреждением костей скелета и переломом черепа.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении данного преступления задержан 45-летний мужчина. С ним проводятся следственные действия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.