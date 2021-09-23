Подозреваемый в убийстве жителя Вольска гражданин задержан в Белгородской области.
Как сообщили в региональном СУ СКР, личность и местонахождение подозреваемого в преступлении установлены.
После убийства ранее судимый 25-летний житель Вольска скрывался на территории Белгородской области.
Напомним, вечером в субботу, 18 сентября, на строительной базе на улице Малыковская в Вольске Саратовской области произошла стрельба.
Во время ЧП огнестрельные ранения получил 35-летний вольчанин.
Пострадавший скончался от дробовых ранений головы, шеи и груди, а его убийца сбежал.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Правоохранительные органы быстро отыскали подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Выяснилось, что ранее между участниками стрельбы вспыхнул бытовой конфликт. Находившийся в подпитии парень оскорбил своего приятеля. Мужчины решили встретиться в субботу на стройбазе.
В присутствии более 10 человек ссора была улажен, но после этого зачинщик разборки начал спорить с другим мужчиной.
В результате стрельбы 35-летний гражданин погиб. Ещё 2 участника происшествия ранены.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: СКР