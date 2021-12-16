Задержан подозреваемый в поджоге с целью покушения на убийство женщины и ребенка.

Как сообщили в региональном СУ СКР, еще в июне 2020 года неизвестный на тот момент граждан поджег входную дверь одной из квартир дома на улице Шелковичная.

В момент происшествия в квартире были 2-летняя девочка и ее 38-летняя няня.

Пламя быстро проникло в квартиру, и женщина с ребёнком едва не погибли.

Няня с малышкой выбежали на лоджию, где девочка стала сильно кричать от страха.

К счастью, спасателям удалось спасти погорельцев. Они сломали перегородку между лоджиями, войдя через соседскую квартиру, и потушили огонь.

Следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом».

Следователи вышли на личность преступника, которого задержали при помощи СОБР Росгвардии.

Злоумышленником оказался 34-летний житель Саратова. Следствие настаивает на аресте подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается