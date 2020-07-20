Подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка 22-летнего жителя Саратовской области задержали в Подмосковье. Об этом сообщили в следственное управлении СКР.

По предварительным данным, с 1 по 18 июля молодой человек бил мальчика по лицу и телу. Свое поведение на допросе у следователя злоумышленник объяснил «неприязнью».

Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Сейчас уже опрошены несколько свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза ребенку.

В столичных СМИ сообщили, с чего началась эта история.

Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в дежурную часть Икшанского отдела полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу поступило сообщение о мальчике с травмами, которого обнаружили у КПП одного из поселков. Полиция прибыла на место и вскоре отыскала его родителей.

Пострадавшего госпитализировали, а в отношении его матери, 29-летней уроженки Тульской области, возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с этим инцидентом.

В ведомстве подчеркнули, что предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего контролируют органы.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что судьба ребенка зависит от результатов расследования, решения КДН и органов опеки.

— Сейчас в этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Важно, что состояние малыша стабильное и его жизни сейчас ничто не угрожает. Он пока ближайшее время проведет в больнице под наблюдением врачей. Мальчик активный, бегает, играет, — рассказали в пресс-службе Мишоновой.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте жителя Саратовской области. Ходатайство передадут в Дмитровский городской суд 20 июля.