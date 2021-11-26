В Саратовской области 23-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Он признал вину и раскаялся в содеянном, сообщает СУ СКР.

21 ноября молодой человек вернулся с работы в квартиру по улице Азина, где жил вместе с родителями. Между ним и находившимся дома 51-летним отцом произошла ссора. В конфликт вмешалась супруга главы семьи и вывела сына из комнаты.

На кухне, молодой человек вооружился ножом и вернулся обратно. Подойдя к отцу, он нанес ему удар в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Осознав случившееся, молодой человек покинул место происшествия. Вскоре он был задержан на территории Заводского района сотрудниками УМВД.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый под стражей.