Расследование уголовного дела об убийстве 46-летнего работника сферы благоустройства из Вольска продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Напомним, 8 июля с 5:00 до 6:00 двое парней в возрасте 24 и 25 лет гуляли по берегу Волги. Они заметили мужчину, который наводил порядок у кафе на улице Степана Разина.

Молодые люди беспричинно начали придираться к нему, избили, а потом потребовали, чтобы тот пошел плавать. Но когда пострадавший вылез из воды, он получил удары снова. Потом злоумышленники оставили мужчину и ушли.

От полученных травм вскоре он скончался, тело обнаружили в лесополосе, которая находится рядом.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

Старшего из нападавших задержали, он признал вину и показал, как именно все происходило. Его заключили под стражу.

Младший скрывался от полиции, поэтому его объявили в розыск и задержали. Следователи намерены ходатайствовать о такой же мере пресечения.

Расследование продолжается.