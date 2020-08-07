Следователи задержали 33-летнюю жительницу Саратовской области по подозрению в истязании двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СУ СКР.
По данным следствия, с июня 2018 по апрель 2019 она оскорбляла и била малыша со своим супругом, жителем региона. Все происходило в квартире в Мытищах.
Ее действия попали на камеру видеонаблюдения, установленную в квартире.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили психолого-психиатрические экспертизы. Обстоятельства ЧП устанавливаются, пока малыш живет с отцом.
Следствие намерено выйти с ходатайством в суд о заключении ее под стражу.
Напомним, подозреваемого в истязании пасынка 22-летнего жителя Саратовской области задерживали в Подмосковье.
По предварительным данным, с 1 по 18 июля молодой человек бил мальчика по лицу и телу. Он объяснил это «неприязнью».
Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.