Следователи задержали 33-летнюю жительницу Саратовской области по подозрению в истязании двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СУ СКР.

По данным следствия, с июня 2018 по апрель 2019 она оскорбляла и била малыша со своим супругом, жителем региона. Все происходило в квартире в Мытищах.

Ее действия попали на камеру видеонаблюдения, установленную в квартире.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили психолого-психиатрические экспертизы. Обстоятельства ЧП устанавливаются, пока малыш живет с отцом.

Следствие намерено выйти с ходатайством в суд о заключении ее под стражу.

Напомним, подозреваемого в истязании пасынка 22-летнего жителя Саратовской области задерживали в Подмосковье.

По предварительным данным, с 1 по 18 июля молодой человек бил мальчика по лицу и телу. Он объяснил это «неприязнью».

Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.