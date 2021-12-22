Стали известны подробности ЧП в Аткарском районе.

Мать детей, найденных 22 декабря в одних кофтах в заснеженном овраге, задержана правоохранительными органами. В настоящее время проводятся следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода 5-летней девочки. Информация о ее смерти, появившаяся в ряде информагентств. не соответствует действительности, — уточнили в Правительстве.

Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь для стабилизации её состояния.