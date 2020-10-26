В Саратове сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, находящихся в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вчера вечером, 25 октября, одного из них, 43-летнего мужчину, поймали на Мясницкой улице. Правоохранители разыскивали по уголовному делу о краже.

В тот же день задержали 40-летнего злоумышленника, он находился в федеральном розыске по обвинению в краже. В 20:14 в отдел вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что он унес тайком товар из супермаркета на 3-й Дачной.

Гражданин постоянно менял место жительства, чтобы избежать ареста, но в этот раз уйти от правоохранителей ему не удалось.

Задержанных передали сотрудникам полиции.