По делу о похищении человека в Саратове задержаны еще двое парней — 22-летний житель Республики Адыгея и 23-летний саратовец. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Как сообщалось ранее, 23-летний молодой человек был похищен двумя злоумышленниками, которые таким образом пытались потребовать у задолжавшей девушки деньги. Парня держали против воли на съемной квартире, пока девушке поступали угрозы и требования вернуть долг.

После ее обращения в полицию, 28 июня молодой человек был освобожден сотрудниками спецназа. Там же задержали двух 26-летних парней.

Свою вину в содеянном подозреваемые не признали. В данный момент все четверо парней заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.