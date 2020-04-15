Полицейские задержали двух подозреваемых в совершении серии дачных краж, сообщает ГУ МВД.

Злоумышленники опустошали домики расположенные на территории двух СНТ недалеко от села Александровка. В основном они похищали еду и электроинструменты.

Один из задержанных признался, что выбирали дома, которым меньше всего смогут причинить урон. Совершать преступления ему помогал 19-летний сын, который «хотел помочь отцу».

Вблизи дачного поселка в тоннеле под железнодорожным полотном злоумышленники оборудовали тайник, где хранились орудия взлома.

Дачнику со стажем повезло чуть больше остальных: воры аккуратно взломали пластиковое окно на первом этаже и смогли вынести только ящик со столовыми приборами. Потерпевший признается, что наученный горьким опытом до начала сезона вывозит в более безопасное место.

Сейчас на фигурантов 23 краж завели уголовное дело. Им грозит до шести лет тюрьмы.

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