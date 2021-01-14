Инспекторы комитета охотничьего хозяйства Саратовской области задержали браконьеров у поселка Сергиевский.

В ночь с 12 на 13 января они обнаружили Toyota Prado на обочине у населенного пункта. Рядом с машиной стояли двое мужчин в камуфляже и светили фонарями.

Увидев незваных гостей, те сели в машину и поспешили в Саратов. На въезде в город дежурила вторая машина комитета, сотрудники которого попросили находившийся неподалеку экипаж ДПС остановить транспорт.

Иномарку остановили на Крымской улице. В багажнике обнаружили две неразделанные туши косули, карабин и оборудование для охоты. Об этом сообщили в полицию, проводится проверка.