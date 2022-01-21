Министерство труда и социальной защиты региона прокомментировало интернет-изданию «Новости Саратова» ситуацию с невыплатой детских пособий в январе 2022 года.

— Финансирование на выплату детских пособий есть в полном объеме. С начала года изменился порядок прохождения платежей по ряду выплат.

В настоящее время все технические вопросы урегулированы.

На следующей неделе денежные средства поступят всем получателям.

Напомним, ранее саратовцы пожаловались на задержку соцвыплат на детей до 3-х лет, а также на детей от 3-х до 7-ми лет.