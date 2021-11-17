Жителю Саратова, который уклонялся от выплаты алиментов, назначили административное наказание. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

31-летний мужчина долго не платил деньги на содержание своей несовершеннолетней дочери, в результате чего накопил большой долг. В отношении него судебными приставами было возбуждено исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства выяснилось, что у мужчины отсутствует какое-либо имущества, подлежащее взысканию. Официально трудоустроен от также не был.

Суд признал должника виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ. Судебный пристав направил должника в отдел полиции, где он 100 часов занимался общественно-полезными работами.

В случае, если мужчина и дальше продолжит уклоняться от исполнения решения суда, его могут привлечь к уголовной ответственности.